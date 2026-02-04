Mejoran servicios básicos en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias de las comunidades rurales y de todos los sectores del municipio, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, encabezó la formalización de la entrega de 27 servicios de electrificación en los ejidos El Dormido, Madero, Estanque de Palomas y San Lorenzo.

Gracias a un trabajo coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diversas áreas de la administración municipal, se concretó este proyecto que contempla la instalación de sistemas aislados de electrificación completos, beneficiando de manera directa a 108 habitantes de estas comunidades ejidales.

El Presidente Municipal subrayó que garantizar el acceso a los servicios básicos es una prioridad de su gobierno, no solo en la cabecera municipal, sino en cada comunidad, al señalar que el desarrollo debe llegar de manera equitativa a todos los sectores de Cuatro Ciénegas.

"Nuestro compromiso es claro: que ninguna comunidad, colonia o ejido se quede atrás. Llevar servicios básicos como la electrificación es fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias y generar condiciones de bienestar y desarrollo para todos", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega destacó que su administración trabaja de manera permanente para que las familias del campo cuenten con condiciones dignas, acceso a servicios esenciales y oportunidades que fortalezcan su entorno social y económico.

La obra representa una inversión cercana a los 2 millones de pesos, reflejo del uso responsable de los recursos públicos y del esfuerzo conjunto entre distintas instancias para impulsar el desarrollo en todos los rincones del municipio.

Finalmente, el alcalde reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones que fortalezcan la igualdad de oportunidades, refrendando su compromiso de seguir trabajando con cercanía y sensibilidad para atender las necesidades de las familias que habitan tanto en los ejidos como en los distintos sectores de Cuatro Ciénegas.