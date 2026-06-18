Víctor Leija arranca recarpeteo en la calle Juárez de Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Como parte del compromiso de fortalecer la infraestructura vial y generar mejores condiciones de movilidad para las familias, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, dio el banderazo de arranque a los trabajos de recarpeteo de la calle Juárez, en el tramo comprendido entre las calles Aldama y Zaragoza, en la zona centro del municipio.

Acompañado por autoridades municipales, integrantes de la estructura UNIDOS y ciudadanos, el presidente municipal puso en marcha esta importante obra que permitirá mejorar las condiciones de una de las vialidades con mayor circulación, brindando mayor seguridad, comodidad y una mejor experiencia para peatones y automovilistas que diariamente transitan por este sector.

En su mensaje, el edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender las necesidades de las familias de los distintos sectores del municipio, impulsando obras que representan beneficios directos para la población y que contribuyen al desarrollo de Cuatro Ciénegas. "Seguimos trabajando para que nuestras calles y espacios públicos se encuentren en mejores condiciones, porque contar con vialidades dignas significa mejorar la calidad de vida de las familias, facilitar sus traslados y fortalecer la imagen de nuestro municipio", señaló el alcalde.

Como parte de este proyecto, también se puso en marcha un programa de empleo temporal dirigido a jóvenes del municipio, quienes participarán en labores de pintura de fachadas, contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana y generando oportunidades de apoyo económico para este sector de la población.

Leija Vega afirmó que la administración local continuará impulsando acciones de rehabilitación y mantenimiento en distintos sectores, con el objetivo de que los beneficios lleguen a más colonias y comunidades, atendiendo de manera cercana las principales necesidades de las familias.

Estas obras que transforman los espacios públicos y mejoran los servicios también refrendan el compromiso de seguir construyendo un Cuatro Ciénegas con mejores vialidades, más oportunidades y condiciones dignas para todas y todos.