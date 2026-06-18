Emanuel Garza Fishburn destaca el diálogo continuo con el magisterio en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Existen avances importantes en las exigencias del magisterio de la SNTE, tras haberse registrado en días pasados manifestaciones y bloqueos en algunos municipios de Coahuila y muchas de las inquietudes ya fueron atendidas, pero más que hablar de una etapa concluida, se puede decir que continúa una ruta de diálogo y seguimiento permanente; así lo señaló el Secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn.

El funcionario destacó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido mantener siempre abiertas las puertas al diálogo con el magisterio y atender de manera institucional las inquietudes planteadas por maestras y maestros.

Explicó que desde el 1 de junio comenzaron las mesas de atención con los docentes que participaron en las manifestaciones, sosteniéndose posteriormente reuniones los días 8, 10 y 11 de junio.

En estos encuentros participaron diversas áreas de la Secretaría de Educación, entre ellas Educación Básica, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Asuntos Laborales, así como responsables de los procesos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), además de áreas relacionadas con infraestructura educativa.

El funcionario indicó que gran parte del trabajo realizado ha consistido en aclarar dudas, explicar procedimientos y comunicar los avances existentes en distintos temas que preocupan al sector educativo. Señaló que durante las reuniones se pudo demostrar que existe un progreso significativo en la atención de diversas demandas.

Entre los asuntos abordados mencionó el funcionamiento del ISSSTE, donde desde hace varios meses opera una mesa tripartita integrada por autoridades del instituto, representantes sindicales y la Secretaría de Educación, con el propósito de mejorar los servicios que reciben los trabajadores de la educación.

Asimismo, destacó que la relación con las tres secciones sindicales del estado ha sido constructiva y respetuosa, permitiendo identificar áreas de oportunidad y trabajar conjuntamente en una estrategia de mejora continua.

Reconoció que existen temas cuya solución corresponde al ámbito federal, como las modificaciones al sistema USICAMM, la legislación del ISSSTE y los incrementos salariales, asuntos que actualmente son analizados por las autoridades federales correspondientes.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Educación ha mantenido una actitud de respeto, profesionalismo e institucionalidad durante todo el proceso, por lo que agradeció la disposición de las y los trabajadores de la educación para privilegiar el diálogo y utilizar los canales institucionales para la atención de sus planteamientos.