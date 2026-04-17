Cuatro Ciénegas: Entregan silla de ruedas a Migdalia Luevanos

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo el compromiso de atender de manera cercana y directa las necesidades de la ciudadanía, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó una visita a la señora Migdalia Yanet Luevanos Galván para hacer entrega de una silla de ruedas, acción que permitirá mejorar significativamente su movilidad y calidad de vida.

Con el enfoque humano y solidario que lo caracteriza, el Presidente Municipal acudió a la colonia 26 de Marzo para dar respuesta a la solicitud realizada a través del Departamento de Atención Ciudadana, demostrando que en su administración cada petición es escuchada y atendida con responsabilidad y empatía.

Durante la visita, el alcalde Víctor Leija Vega destacó la importancia de mantener un gobierno cercano, sensible y comprometido con las causas sociales, especialmente con aquellas familias que enfrentan mayores dificultades.

"Para nosotros es fundamental estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y trabajar para darles solución. Cada apoyo que entregamos no es solo un compromiso cumplido, sino una oportunidad de mejorar la vida de una persona y su familia", expresó.

La entrega de la silla de ruedas permitirá a la beneficiaria desenvolverse con mayor independencia y seguridad en sus actividades diarias, representando no solo un apoyo material, sino también un impulso a su bienestar y dignidad.

Asimismo, el edil reconoció el trabajo del director de Atención Ciudadana, Erick Villarreal, quien dio seguimiento puntual a la solicitud hasta concretar esta entrega, reflejo del trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales.

Como parte de esta visita, también se supervisaron los avances en la construcción de un sanitario en el domicilio de la beneficiaria, obra que se encuentra en proceso y que contribuirá a mejorar sus condiciones básicas de vivienda, fortaleciendo su entorno y calidad de vida.

Estas acciones forman parte de una política social enfocada en atender de raíz las necesidades más apremiantes de la población, priorizando a quienes más lo necesitan y generando soluciones reales que impacten positivamente en su día a día.

Con este tipo de apoyos, la administración municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de seguir trabajando con sensibilidad, cercanía y responsabilidad, construyendo un municipio más justo, solidario y con mejores oportunidades para todas y todos.