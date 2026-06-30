Cuatro Ciénegas fortalece servicios públicos con nuevas unidades de SIMAS

CUATRO CIÉNEGAS, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas incorporó dos nuevas unidades al parque vehicular con una inversión aproximada de 1 millón 100 mil pesos, con el propósito de fortalecer la operación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y de la Tesorería Municipal.

Acompañado por autoridades municipales, el alcalde Víctor Leija Vega encabezó la entrega de los vehículos, uno destinado a SIMAS y otro a Tesorería Municipal, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y fortalecer las labores operativas de ambas dependencias.

El Edil señaló que la adquisición de las unidades es resultado de una administración basada en la disciplina financiera, la eficiencia del gasto público y el manejo responsable de los recursos, lo que permitió generar ahorros para invertirlos en equipamiento del Gobierno Municipal.

Indicó que el fortalecimiento del parque vehicular forma parte de una estrategia para dotar a las dependencias de herramientas que les permitan responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de la población.

"Cuando hay orden financiero y una administración responsable, es posible traducirlo en resultados visibles para la gente. Estas unidades son una muestra de ello, y seguirán llegando más beneficios para mejorar los servicios públicos", expresó el presidente municipal.

De acuerdo con la administración municipal, los recursos destinados a la adquisición de las dos unidades fueron aplicados de manera transparente y eficiente.