Víctor Leija promueve atención oftalmológica en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la detección oportuna y el cuidado de la salud visual en la población, se llevará a cabo una Brigada Médica Oftalmológica en Cuatro Ciénegas, como parte de una iniciativa impulsada por el Departamento de Salud Municipal.

Esta jornada de atención especializada busca acercar servicios oftalmológicos a la comunidad, permitiendo identificar y atender diversos padecimientos visuales que, de no tratarse a tiempo, pueden afectar de manera importante la calidad de vida de las personas. Durante la brigada se realizarán estudios, valoraciones y tratamientos, además de cirugías oftalmológicas a precios accesibles.

Entre los principales padecimientos que se atenderán se encuentran cataratas, carnosidad, glaucoma, enfermedades de la retina, entre otros problemas visuales, contando con personal médico especializado y equipo adecuado para la valoración y atención de los pacientes.

La brigada está dirigida a la población en general, con especial énfasis en personas mayores de 40 años y en quienes viven con diabetes, ya que estos grupos presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades visuales progresivas. La revisión oportuna permite detectar a tiempo alteraciones que pueden tratarse o controlarse, evitando complicaciones mayores.

Las actividades se realizarán en el Archivo Municipal de Cuatro Ciénegas, el próximo miércoles 07 de enero de 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Quienes deseen recibir información o programar una valoración pueden comunicarse al teléfono 866 132 0855, donde se brindarán detalles sobre los servicios disponibles y el proceso de atención.

Al respecto, el Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que estas brigadas representan una oportunidad para que la ciudadanía acceda a servicios especializados de salud visual, fomentando la prevención, el diagnóstico temprano y el cuidado integral de la vista.

"Estas acciones permiten acercar servicios médicos especializados y de calidad a nuestra gente, especialmente a quienes más lo necesitan. Trabajamos en coordinación con el DIF Municipal y la iniciativa privada para garantizar que la atención médica llegue de manera directa y accesible a la población", expresó el edil.

Finalmente, Leija Vega reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando programas de salud preventiva, fortaleciendo la atención médica y promoviendo el bienestar integral de las familias cieneguenses.