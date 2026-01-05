Yesica Sifuentes invita a castañenses a pagar impuesto predial

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como muestra de congruencia, responsabilidad cívica y compromiso, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, acudió a cumplir con el pago correspondiente de su impuesto predial, donde hizo el llamado a la ciudadanía a participar activamente en el pago de esta contribución.

La presidenta municipal subrayó que el pago del predial representa una de las principales fuentes de ingresos propios del Ayuntamiento, recursos que son aplicados de manera directa en obras públicas, servicios básicos, mantenimiento de infraestructura, mejoramiento urbano y acciones sociales en beneficio de todas las colonias y comunidades de Castaños.

"Cada peso que se recauda del predial se traduce en obras, servicios y mejores espacios públicos. Agradezco profundamente a quienes ya realizaron su pago y confían en que estos recursos serán bien utilizados", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora recordó que el Gobierno Municipal mantiene vigente un 15 por ciento de descuento en el pago total anual del impuesto predial, incentivo que estará disponible del 5 de enero al 30 de abril, como parte de las acciones para apoyar la economía de las familias castañenses y fomentar la cultura de cumplimiento.

Además del beneficio económico, las y los contribuyentes cumplidos participarán automáticamente en el sorteo de 160 mil pesos en premios, distribuidos en distintos incentivos, así como en la rifa de un viaje doble a Nuevo Vallarta, como reconocimiento al compromiso ciudadano.

La rifa se realizará el lunes 4 de mayo, en la explanada de la Presidencia Municipal, en un evento público y transparente, con la presencia de autoridades municipales y ciudadanía.

Finalmente, agradeció y reconoció a las y los ciudadanos que ya han cumplido con esta contribución, destacando que su participación es fundamental para seguir avanzando en proyectos que impactan de forma positiva en la vida diaria de las familias.

"Sigamos construyendo juntos un Castaños que avanza, con orden, responsabilidad y compromiso por el bienestar de todas y todos", concluyó.