Contactanos
Coahuila

Frontera destina 19 millones a bacheo y pavimentación: Orlando Plazas

La inversión de 19 millones de pesos se destinará a trabajos de bacheo y pavimentación en Frontera, según el Regidor Orlando Plazas.

Por Azucena Tenorio - 05 enero, 2026 - 07:17 p.m.
Frontera destina 19 millones a bacheo y pavimentación: Orlando Plazas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Obras Públicas del municipio de Frontera anunció que para el ejercicio 2026 se destinarán 19 millones de pesos a trabajos de bacheo y pavimentación, mientras que en acciones de recarpeteo se invertirán 53 millones de pesos en las principales avenidas de la ciudad.

      El Regidor Orlando Plazas informó que este programa de pavimentación, bacheo y recarpeteo forma parte de la inversión del Gobierno del Estado, en coordinación con la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y atender una de las principales demandas de la ciudadanía.

      El municipio requiere de mayores recursos para seguir avanzando en la mejora de las calles y avenidas, lo que además permitirá incentivar a la iniciativa privada a invertir en Frontera, al contar con una infraestructura vial más eficiente y segura.

       

      De manera general, indico que durante 2026 se prevé una inversión global de entre 120 y 130 millones de pesos en obra pública, la cual estará enfocada en atender áreas prioritarias como centros comunitarios, avenidas principales y secundarias, de acuerdo con las necesidades de transportistas, vecinos y docentes.

       

      Asimismo, dentro de este paquete de inversión se contemplan trabajos en plazas públicas y espacios familiares, con la finalidad de mejorar el entorno urbano y fortalecer los lugares de convivencia para las familias fronterenses.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados