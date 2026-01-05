Frontera destina 19 millones a bacheo y pavimentación: Orlando Plazas

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Obras Públicas del municipio de Frontera anunció que para el ejercicio 2026 se destinarán 19 millones de pesos a trabajos de bacheo y pavimentación, mientras que en acciones de recarpeteo se invertirán 53 millones de pesos en las principales avenidas de la ciudad.

El Regidor Orlando Plazas informó que este programa de pavimentación, bacheo y recarpeteo forma parte de la inversión del Gobierno del Estado, en coordinación con la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y atender una de las principales demandas de la ciudadanía.

El municipio requiere de mayores recursos para seguir avanzando en la mejora de las calles y avenidas, lo que además permitirá incentivar a la iniciativa privada a invertir en Frontera, al contar con una infraestructura vial más eficiente y segura.

De manera general, indico que durante 2026 se prevé una inversión global de entre 120 y 130 millones de pesos en obra pública, la cual estará enfocada en atender áreas prioritarias como centros comunitarios, avenidas principales y secundarias, de acuerdo con las necesidades de transportistas, vecinos y docentes.

Asimismo, dentro de este paquete de inversión se contemplan trabajos en plazas públicas y espacios familiares, con la finalidad de mejorar el entorno urbano y fortalecer los lugares de convivencia para las familias fronterenses.