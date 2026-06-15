Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas realiza cirugías de catarata a bajo costo

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias y acercar servicios médicos especializados a quienes más lo necesitan, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo una jornada de cirugías de catarata y pterigión a bajo costo, beneficiando en esta primera etapa a 12 personas con problemas de visión.

La jornada fue encabezada por el Regidor de Salud, Jaime Torres, en representación del alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, quien destacó la importancia de impulsar acciones que permitan que la ciudadanía tenga acceso a servicios de salud de calidad, especialmente aquellos procedimientos que representan una mejora significativa en la calidad de vida de las personas.

Durante el arranque de esta campaña estuvieron presentes autoridades municipales y representantes del sector salud, quienes acompañaron a los beneficiarios y reconocieron el impacto positivo de acercar este tipo de apoyos a la población, principalmente a las familias que requieren atención especializada.

Las cirugías de catarata y pterigión representan una oportunidad para que los pacientes puedan recuperar o mejorar su salud visual, favoreciendo su independencia en las actividades diarias, su desarrollo personal y una mejor calidad de vida.

A través del Departamento de Salud Municipal se mantienen esfuerzos permanentes para fortalecer la atención y promover acciones preventivas y de apoyo médico, reafirmando el compromiso de contar con un gobierno cercano a la gente y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

Al respecto, el Alcalde Víctor Leija Vega señaló que desde la administración municipal se continuará trabajando en la gestión de programas y acciones que acerquen oportunidades de atención médica a la comunidad, buscando eliminar barreras y generar mejores condiciones de bienestar para las familias de Cuatro Ciénegas.

"Mejorar la salud visual de la población no solo significa atender un padecimiento, sino también brindar herramientas para que las personas puedan desenvolverse con mayor seguridad en sus actividades diarias, recuperar confianza, fortalecer su autonomía y continuar participando activamente en su entorno familiar, laboral y social", destacó el edil.