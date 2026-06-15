Javier Díaz avanza en el proyecto Arroyo del Cuatro en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- El proyecto de encauzamiento del Arroyo del Cuatro avanza conforme a lo programado y se encuentra en la etapa final de liberación de predios, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, quien adelantó que en aproximadamente 15 días podrían quedar firmados los convenios con los propietarios involucrados. El edil señaló que el proyecto ejecutivo está prácticamente concluido y será entregado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras que el proyecto técnico ya se encuentra en revisión por parte de la dependencia federal. "Estamos muy avanzados. Traemos alrededor de un 70 a 75 por ciento de avance con los propietarios", indicó Díaz al referirse a las negociaciones para liberar los terrenos que serán afectados por el nuevo cauce.

Explicó que la primera etapa del proyecto contempla modificar el recorrido natural del arroyo antes de llegar al sector de Musá, donde actualmente desemboca en el vado que genera gran parte de las inundaciones en esa zona de la ciudad. Con la obra, el cauce será redirigido hacia el sur en forma diagonal hasta conectar con el Arroyo Ceballos. El trayecto atravesará terrenos donde anteriormente se ubicaban los Zaraperitos y una parte del Club Campestre, por lo que fue necesario establecer acuerdos con los propietarios de los predios involucrados. Díaz aclaró que los convenios no contemplan pagos directos en efectivo, sino esquemas de compensación mediante incentivos relacionados con prediales, factibilidades de agua, cambios de uso de suelo, licencias de construcción y otros beneficios administrativos que permitan compensar las afectaciones. "Se hacen varios componentes y al monetizarlos se obtiene el valor equivalente a la superficie afectada dentro de los predios", explicó. Actualmente son seis los principales propietarios con quienes se mantienen las negociaciones.

Una vez firmados los convenios, el Municipio enviará a Conagua la documentación correspondiente para acreditar la liberación de los terrenos y obtener el visto bueno definitivo del proyecto. El alcalde estimó que durante el segundo semestre de este año podría lanzarse la licitación de la obra, la cual estará a cargo del Gobierno de Coahuila. La primera etapa tendrá una inversión estimada de 450 millones de pesos. De ese monto, alrededor de 250 millones ya fueron gestionados por el gobernador Manolo Jiménez ante Conagua, mientras que el resto se cubriría con recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina. De acuerdo con Díaz, los trabajos podrían concluirse en un plazo aproximado de dos años y beneficiar a miles de habitantes de Saltillo al disminuir significativamente los riesgos de inundación en diversos sectores del sur de la ciudad.