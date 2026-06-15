Cierre de vado en Saltillo por lluvias intensas

SALTILLO, Coahuila.- Las intensas lluvias que se presentaron durante la noche del domingo generaron afectaciones en la movilidad al norte de la ciudad, obligando a las autoridades municipales a suspender el tránsito vehicular en el vado ubicado sobre el bulevar Musa de León.

El cierre se realizó luego de que un automóvil quedara detenido en medio de la corriente de agua que cruzaba el tramo comprendido entre los bulevares Dr. Jesús Narro Robles y Los Valdés, situación que movilizó a cuerpos de emergencia para atender el incidente. De acuerdo con autoridades municipales, este fue el único evento relevante reportado tras las precipitaciones registradas en distintos sectores de la capital coahuilense. La atención al percance se efectuó de manera inmediata para evitar riesgos adicionales a conductores y peatones.

El alcalde Javier Díaz González informó que las labores de auxilio comenzaron desde las primeras horas de este lunes y reiteró que el cierre permanecería mientras persistieran condiciones inseguras para la circulación. Asimismo, destacó el funcionamiento de los semáforos pluviales instalados en diversos puntos de riesgo de la ciudad. Estos dispositivos permitieron alertar a los automovilistas sobre el nivel de agua acumulada y contribuyeron a desalentar el cruce por zonas con corrientes peligrosas.

Las autoridades señalaron que este sistema ha mostrado resultados positivos tanto en el sector norte como en el sur de Saltillo, especialmente en áreas donde históricamente se presentan escurrimientos importantes durante las lluvias. Finalmente, el gobierno municipal exhortó a la población a mantenerse atenta a la señalización preventiva, respetar las restricciones de paso en vados y conducir con precaución durante la temporada de precipitaciones, a fin de reducir riesgos y prevenir accidentes.