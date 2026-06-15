Arranca construcción de techumbre en secundaria: beneficio para alumnos

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancó la construcción de una techumbre en la Escuela Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, proyecto ganador del programa Participa Saltillo en el sector surponiente y que responde a una petición de más de 30 años por parte de la comunidad educativa.

Con una inversión de 2.3 millones de pesos, la obra beneficiará de manera directa a más de mil 500 alumnas y alumnos de los turnos matutino y vespertino.

"Esta techumbre permitirá realizar actos cívicos, actividades deportivas, culturales y recreativas en mejores condiciones para nuestras alumnas y alumnos, fortaleciendo los espacios educativos y contribuyendo a una mejor calidad educativa", señaló el presidente municipal.

Javier Díaz mencionó además que se contó con el programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo que encabeza su esposa Luly López Naranjo, para brindar servicios gratuitos de lentes, aparatos auditivos y atención en salud bucal.

Patricia Peña Aguirre, contralora municipal, informó que gracias a Participa Saltillo, uno de los principales mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas implementados por la administración municipal, este plantel pudo acceder a la obra.

"La construcción de esta techumbre demuestra que la participación ciudadana tiene resultados concretos. Fueron las y los ciudadanos quienes eligieron este proyecto y hoy vemos cómo esa decisión se convierte en una obra para beneficio de la comunidad escolar", mencionó.

Mayra Edith Salazar García, directora de la Escuela Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, agradeció al alcalde Javier Díaz por hacer realidad un proyecto que durante años fue anhelado por quienes forman parte del plantel educativo, incluido el turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica Jesús Alfonso Arreola Pérez.

"Esta obra representa mucho más que una estructura física; simboliza el compromiso con la educación y con el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Brindará protección ante las inclemencias del tiempo y mayor seguridad para el desarrollo de las actividades escolares", expresó.

En representación de las y los alumnos, Sara Valentina Valles Meza destacó que esta obra permitirá contar con un espacio digno y funcional para el desarrollo de actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas.

Después de la ceremonia de honores a la bandera, el alcalde Javier Díaz hizo entrega de material deportivo y didáctico.

En el evento se contó con la presencia de Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, diputado local; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica; Patricia Villarreal Cavazos, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; y José Abraham Castro Sánchez, director del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica Jesús Alfonso Arreola Pérez.