Gestionan reconexión eléctrica para Hércules ante quiebra de MINOSA

Las restricciones en el suministro de energía eléctrica y agua potable en la comunidad de Hércules, municipio de Sierra Mojada, obedecen a la insuficiencia de recursos económicos que enfrenta Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA), en su proceso de quiebra, informó la Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y MINOSA.

Mediante un comunicado emitido en Monclova, la representación legal rechazó categóricamente que la reducción en estos servicios responda a actos de hostigamiento, coacción o presión contra los extrabajadores o la población.

Actualmente, la producción de energía en la localidad depende de equipos generadores alimentados con diésel, cuyo abastecimiento se ha visto limitado por la falta de presupuesto para cubrir su costo.

Gestión de la reconexión eléctrica

Para estabilizar el servicio ante la proximidad del invierno, la Sindicatura realiza gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el fin de lograr la reconexión de la comunidad a la red eléctrica y reducir la dependencia de los generadores.

De manera paralela, la Sindicatura sostuvo una reunión con representantes comunitarios y con el alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo Vásquez, para analizar alternativas que permitan reducir los costos de generación eléctrica y procurar la continuidad del suministro.

Búsqueda de apoyo institucional

Asimismo, se han llevado a cabo acercamientos con autoridades estatales y federales en busca de apoyo institucional. Aunque hasta el momento no se ha alcanzado una solución concreta, la Sindicatura reiteró su disposición de mantener el trabajo coordinado y administrar responsablemente los escasos recursos disponibles derivados del proceso de quiebra.