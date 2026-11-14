Hallan cuerpo sin vida en caseta abandonada

SALTILLO, COAH.- El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este sábado en una antigua caseta de policía ubicada en una plaza pública de la colonia Satélite Sur, en Saltillo.

El hallazgo ocurrió en un inmueble situado sobre la calle Artemio de Valle Arizpe, junto a una iglesia y en las inmediaciones de un espacio donde cada fin de semana se instala un mercado sobre ruedas.

Hallazgo del Cuerpo

Fueron comerciantes que comenzaban a colocar sus puestos quienes alertaron a las autoridades, luego de percibir fuertes olores fétidos provenientes de la estructura abandonada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y, al inspeccionar el inmueble, encontraron el cadáver en la parte superior de la construcción, dentro de una estructura similar a una cisterna localizada en el techo.

Como primera hipótesis, se considera que el fallecido podría ser una persona en situación de calle que utilizaba la antigua caseta como refugio.

Al sitio acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para realizar las diligencias correspondientes.

Investigación en Curso

Debido a las condiciones en que se encontraba el cuerpo, elementos del Cuerpo de Bomberos intervinieron en las maniobras para recuperarlo y descenderlo de la parte alta del inmueble.

Una vez concluidos los trabajos en el lugar, el cadáver sería trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento y obtener elementos que permitan establecer su identidad.