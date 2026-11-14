Secretaría de Salud advierte sobre riesgos de inyecciones para bajar de peso

Ante la creciente popularidad de las inyecciones para bajar de peso, la Secretaría de Salud llamó a la población a no utilizar estos medicamentos sin supervisión médica, debido a los riesgos y efectos secundarios que pueden representar para la salud.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, advirtió sobre el consumo de productos como Mounjaro, Ozempic y Wegovy, que actualmente ganaron popularidad, particularmente entre mujeres jóvenes, debido a su promoción en plataformas como TikTok e Instagram.

El funcionario pidió evitar la automedicación y no utilizar este tipo de tratamientos por recomendación de terceros o información difundida en redes sociales, al mencionar que cualquier medicamento para bajar de peso debe administrarse bajo indicación y vigilancia de un especialista.

Entre los efectos secundarios documentados de estos medicamentos se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, indigestión, sin embargo, también pueden presentarse complicaciones más graves, como inflamación del páncreas, problemas de vesícula biliar, deshidratación con daño renal y reacciones alérgicas severas.

Aguilar Arocha también alertó sobre la adquisición de estos productos por internet y en establecimientos informales, donde no existe certeza sobre su procedencia ni sobre las condiciones en que se comercializan.

Recordó que se han emitido advertencias sobre posibles complicaciones relacionadas con Ozempic, entre ellas problemas de retinopatía diabética en pacientes con antecedentes de esta enfermedad, por lo que insistió en la importancia de valorar cada caso antes de iniciar un tratamiento.

Reiteró que las personas interesadas en utilizar este tipo de medicamentos deben acudir primero a los servicios médicos para recibir una valoración y seguimiento profesional, con el propósito de evitar daños o consecuencias graves para su salud.