Víctor Leija promueve derechos de la niñez en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, el Gobierno Municipal, a través de PRONNIF y en coordinación con el Departamento de Juventud, llevó a cabo pláticas informativas sobre la Vulneración de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Escuela Secundaria Técnica No. 8.

La actividad estuvo dirigida exclusivamente a las y los alumnos del plantel, quienes participaron activamente en este espacio de información y reflexión, diseñado para fomentar el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la identificación de situaciones que puedan poner en riesgo su integridad, la importancia de conocer sus derechos y las instancias a las que pueden acudir en caso de requerir orientación o apoyo.

Estas acciones forman parte del trabajo preventivo que se impulsa de manera permanente en las instituciones educativas del municipio, con la finalidad de brindar herramientas que permitan a las y los jóvenes desarrollarse en entornos más seguros, informados y libres de violencia.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega afirmó este tipo de acciones forman parte de una estrategia de prevención que se desarrolla en las instituciones educativas, con el objetivo de brindar herramientas que permitan a niñas, niños y adolescentes desarrollarse en entornos más seguros, informados y libres de violencia.

"Como Gobierno Municipal tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes cuenten con información clara, oportuna y accesible para proteger sus derechos.", destacó el edil.

Para finalizar, Leija Vega refrendó el compromiso de seguir impulsando estrategias coordinadas que fortalezcan la protección integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo el respeto, la información y la participación activa de la comunidad educativa.