Víctor Leija Vega presentará su informe de resultados en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que será el próximo 5 de diciembre cuando presente su informe de resultados correspondiente al primer año de gobierno. El evento se llevará a cabo a las 4:00 de la tarde en el gimnasio municipal, donde dará a conocer las acciones y obras realizadas durante su administración.

¿Qué incluirá el informe de resultados?

Entre los avances que destacará se encuentra la obra pública y la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, cuya inversión ronda los 65 millones de pesos, una cifra histórica para el municipio. El edil señaló que este proyecto representa uno de los logros más importantes de su gestión. "Sabemos que a veces se nos complican las cosas, pero solo es cuestión de saber hacer gestiones. Desde un principio llegamos con la idea de que con lo mínimo se hace más, y pusimos la muestra. Es algo que va a quedar de relevancia," expresó Leija Vega.

¿Qué proyectos se están desarrollando en Cuatro Ciénegas?

El alcalde también anunció una inversión conjunta con el gobierno federal para la construcción de 108 viviendas. Este viernes inició el primer módulo de registro para las personas que buscan ser beneficiadas con este programa. Agregó que existe disponibilidad de más terreno, por lo que el proyecto podría ampliarse a corto plazo. "Dependiendo de la cantidad de personas que quieran acceder a esto, nos van a pedir la ampliación. No solo serán 118 sino que probablemente creceremos a las 120 viviendas," adelantó.

Con estos proyectos, la administración municipal busca fortalecer el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de las familias de Cuatro Ciénegas.