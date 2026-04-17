Empleo temporal en Cuatro Ciénegas busca reintegrar a jóvenes

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Como una apuesta por la reintegración social y el desarrollo personal, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega anunció un programa de empleo temporal dirigido a jóvenes en proceso de recuperación del anexo 872 A.C., brindándoles la oportunidad de integrarse a la vida productiva antes de concluir su tratamiento.

El proyecto arrancará la próxima semana con la participación de 40 internos, quienes realizarán labores comunitarias como limpieza, mantenimiento de áreas verdes y reforestación en distintos puntos del municipio, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El edil destacó que esta iniciativa busca ofrecer alternativas reales para quienes se encuentran en rehabilitación, al considerar que el acceso a oportunidades laborales es clave para evitar recaídas. Subrayó que al involucrarlos en actividades productivas, se fortalece su sentido de pertenencia y utilidad dentro de la sociedad.

"Nos dimos cuenta de que muchos de los muchachos recaen poco tiempo después de salir. Queremos intervenir desde antes, integrándolos poco a poco a la vida productiva y social", expresó Leija Vega.

El programa no solo representa una fuente de ingreso temporal, sino también una herramienta para reconstruir hábitos, fomentar la responsabilidad y generar confianza en los jóvenes participantes, sentando las bases para su futuro fuera del proceso de rehabilitación.

Autoridades municipales señalaron que, de obtener resultados positivos, este esquema podría ampliarse para beneficiar a más personas en condiciones similares, consolidándose como una estrategia integral de apoyo social en el municipio.