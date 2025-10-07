Municipio de Cuatro Ciénegas destacado en Economía Circular

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El municipio de Cuatro Ciénegas será reconocido en España durante el mes de noviembre, al ser uno de los pocos en el país que participa en el programa de economía circular impulsado por el Gobierno Federal, informó el alcalde Víctor Leija Vega.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando se realizó la reunión de los municipios de Coahuila integrados al convenio de Economía Circular, donde se estableció que aquellos que implementaran la Norma 18091 de estándares gubernamentales recibirían un reconocimiento internacional en Barcelona, del 4 al 6 de noviembre.

El edil explicó que, además del premio, se espera que en dicho foro se den a conocer proyectos innovadores que posicionen al municipio en materia de sustentabilidad. Entre las iniciativas que ya se analizan se encuentra la producción de algas para la alimentación de ganado, lo que permitiría optimizar el uso de hectáreas destinadas a la actividad pecuaria y multiplicar la capacidad de producción en espacios reducidos.

Otro de los proyectos en puerta es la instalación de una celda solar para potenciar el uso de energías limpias, además de esquemas de generación de bonos de carbono, en los que el municipio obtendría beneficios por reducir su nivel de contaminación.

"Todo esto tiene que ver mucho con los inversionistas, que necesitan ver que el gobierno cuenta con bases sólidas para ofrecer estímulos y crecimiento económico. Todo parte de la voluntad del municipio por apostarle al desarrollo sustentable", afirmó Leija Vega.

En ese sentido, destacó que Cuatro Ciénegas también trabaja en un plan de reutilización de desechos, principalmente estiércol de ganado, el cual se concentrará en espacios más reducidos para evitar su dispersión y será aprovechado con tecnología que inversionistas interesados buscan implementar en la región.

Con estos proyectos, el municipio busca no solo el reconocimiento internacional, sino sentar las bases de un modelo de desarrollo sustentable que genere beneficios directos a la economía local y a la calidad de vida de sus habitantes.