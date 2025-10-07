Aguas de Saltillo lanza Programa de Seguridad para proteger infraestructura hídrica

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de proteger el abasto de agua potable en la ciudad contra el vandalismo, el gerente general de Aguas de Saltillo, Agsal, Iván José Vicente García, presentó el Programa de Seguridad y Vigilancia en Infraestructura Hídrica, que es posible, gracias al apoyo del alcalde Javier Díaz González, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El responsable de Aguas de Saltillo detalló que, con esta medida, se busca evitar el vandalismo en los pozos y casetas de cloración, ya que esos actos afectan el suministro de este recurso a los hogares saltillenses.

"Agradecemos al alcalde Javier Díaz González y al comisionado de Seguridad Miguel Ángel Garza Félix por este apoyo, ya que más allá de los daños a la infraestructura hídrica que queremos evitar, la verdadera afectación son esas suspensiones en el suministro que se derivan", comentó Iván José Vicente.

Este programa consiste en la colocación de 116 cámaras de videovigilancia que están enlazadas al Centro de Control y Comando de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al Centro de Control Agsal para ser monitoreadas en tiempo real las 24 horas del día.

Se informó que las áreas vigiladas con este sistema tienen un perímetro virtual, el cual emitirá una alerta en caso de ser traspasado, lo que permitirá una rápida reacción por parte de los elementos de seguridad.

Estas cámaras se instalaron en 25 pozos, tres casetas de cloración y un tanque, desde donde se distribuye cerca del 60 por ciento del caudal a los diferentes sectores de Saltillo.

El gerente general de Agsal comentó que con este sistema, en el que se invierte 1.6 millones de pesos, se tiene una mayor seguridad en la infraestructura hídrica clave, una respuesta inmediata ante incidentes, protección del personal, y el fortalecimiento de la estrategia preventiva, no reactiva.

En la presentación de este evento estuvo, en representación del alcalde Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Medrano Aguirre; el regidor integrante de la Comisión de Aguas y Saneamiento, Eduardo Morelos Jiménez; así como coordinadores de área de Aguas de Saltillo.