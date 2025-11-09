Cuatro Ciénegas avanza hacia una gestión pública sostenible

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El municipio de Cuatro Ciénegas fue reconocido a nivel internacional con el Reconocimiento Nivel Bronce como Gobierno Confiable, entregado durante el Congreso Internacional Smart City, celebrado en Barcelona, España, distinción que fue entregada por Ángel Pallares.

El alcalde Víctor Leija Vega destacó que este logro representa el esfuerzo conjunto de todo el equipo municipal que trabaja día a día por consolidar un gobierno más transparente, eficiente e innovador.

"Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero este primer paso marca el rumbo hacia una administración con procesos confiables y proyectos sostenibles que fortalezcan el desarrollo de Cuatro Ciénegas", expresó Leija Vega.

El reconocimiento Nivel Bronce fue otorgado por los avances alcanzados en temas de información, diagnóstico y tramitología, dentro del proceso para obtener la certificación de la Norma ISO 18091, así como por el impulso a proyectos basados en la economía circular.

El alcalde subrayó que el municipio continúa trabajando para cumplir las dos etapas restantes que permitirán alcanzar los estándares internacionales de un gobierno plenamente confiable.

"Todavía nos faltan dos etapas por cumplir y poder tener nuestros estándares como gobierno bien establecidos. Cada oportunidad la aprovechamos para demostrar que somos una administración diferente, enfocada en hacer cosas que perduren y con procesos bien definidos", afirmó.

Con este reconocimiento, Cuatro Ciénegas se posiciona como uno de los municipios pioneros en México en avanzar hacia un modelo de gestión pública certificada y sostenible, alineado con los principios de transparencia, rendición de cuentas e innovación gubernamental.