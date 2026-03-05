Homenaje a Gustavo Adolfo Salinas Camiña en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Autoridades municipales de Cuatro Ciénegas llevaron a cabo una ceremonia cívica con motivo del LXII aniversario luctuoso de Gustavo Adolfo Salinas Camiña, destacado militar y piloto aviador reconocido en la historia nacional por su valentía, honor y profundo amor por México.

El acto conmemorativo reunió a autoridades locales, representantes de las fuerzas armadas, directivos, docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas, así como a ciudadanos que se dieron cita para rendir homenaje y recordar el legado de quien es considerado un símbolo de patriotismo y servicio a la patria.

Durante la ceremonia se realizaron los honores correspondientes y se destacó la importancia de preservar la memoria histórica, reconociendo la contribución de quienes han dejado una huella significativa en la construcción del país.

En representación del alcalde Víctor Leija Vega, estuvo presente la síndico municipal Griselda Padilla, quien participó en este acto solemne que reafirma el respeto y reconocimiento hacia la figura del destacado piloto aviador.

Al respecto el Presidente Municipal destacó que recordar a personajes como el General Salinas Camiña es fundamental para mantener viva la identidad histórica del municipio, de Coahuila y del país.

"El General Gustavo Adolfo Salinas Camiña es parte fundamental de la historia de Cuatro Ciénegas y de México. Su valentía, disciplina y amor por la patria representan un ejemplo que debemos seguir recordando y transmitiendo a las nuevas generaciones. Honrar su memoria es también reconocer la contribución que hombres y mujeres han hecho para construir el México que hoy tenemos", expresó el edil.

Finalmente, Leija Vega destacó que este tipo de conmemoraciones fortalecen los valores cívicos y permiten que niñas, niños y jóvenes conozcan la vida y obra de personajes que, con su entrega y compromiso, contribuyeron al desarrollo y la historia de México, reafirmando el orgullo e identidad de Cuatro Ciénegas.