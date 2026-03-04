Víctor Leija se reúne con sector turístico de Cuatro Ciénegas: Preparativos para Semana Santa

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con miras al próximo periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde Víctor Leija Vega sostuvo una reunión con representantes de la cadena de valor turística del municipio, con el objetivo de dar seguimiento a las estrategias que impulsen el desarrollo económico y detonen la actividad turística local.

El encuentro fue convocado por los departamentos de Turismo y Fomento Económico, donde se presentaron los avances logrados en las últimas semanas, así como las acciones programadas para los meses de marzo y abril, en preparación a la temporada vacacional de Semana Santa 2026.

Durante la reunión se contó con la participación activa de representantes de la iniciativa privada, del sector turístico y de prestadores de servicios, quienes intercambiaron propuestas y planteamientos enfocados en mejorar la experiencia de los visitantes que eligen a Cuatro Ciénegas como su destino.

El alcalde Víctor Leija Vega resaltó que este tipo de reuniones son fundamentales para lograr resultados concretos, ya que permiten alinear esfuerzos, escuchar al sector productivo y anticiparse a las necesidades que demanda una temporada vacacional de alta afluencia como Semana Santa.

Destacó que la planeación anticipada y el trabajo coordinado con la iniciativa privada no solo impactan positivamente en la imagen del destino, sino que también se traducen en mayores oportunidades de empleo, derrama económica y bienestar para las familias del municipio.

"El turismo es uno de los principales motores de desarrollo de Cuatro Ciénegas, por lo que estas acciones forman parte de una estrategia que nos permita seguir consolidando al municipio como un destino ordenado, competitivo y sustentable, capaz de recibir a turistas locales, nacionales e internacionales en condiciones óptimas", destacó el edil.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar unidos por el desarrollo, fortaleciendo la planeación y la coordinación para impulsar el crecimiento económico y consolidar a Cuatro Ciénegas como un referente turístico en la región.