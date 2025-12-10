Víctor Leija reconoce a trabajadores de Servicios Primarios en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con el objetivo de reconocer su importante labor, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega convivió con el incansable equipo de Servicios Primarios y Medio Ambiente, integrado por trabajadores que diariamente contribuyen a que Cuatro Ciénegas luzca limpio, ordenado y en óptimas condiciones.

Durante este encuentro de cercanía, el Presidente Municipal expresó que este grupo de colaboradores representa la fuerza que impulsa el buen funcionamiento de la ciudad y de la administración local, destacando que su labor inicia desde muy temprano y se realiza bajo diversas condiciones climáticas, siempre con un alto sentido de responsabilidad.

Leija Vega señaló que muchas de las tareas que realiza este equipo no deben pasar desapercibidas, pues son fundamentales para preservar la imagen urbana, garantizar la recolección de desechos, mantener espacios públicos funcionales y asegurar un entorno sano para todos.

"Ellos son parte esencial del motor que mueve a Cuatro Ciénegas, y por eso es justo reconocerles, escucharlos y apoyarlos", destacó el edil.

Como muestra de ese respaldo y en preparación para la próxima temporada invernal, se entregaron chamarras al personal operativo, con el propósito de proteger su salud ante el descenso de temperaturas, permitiendo que continúen desempeñando sus labores sin exponerse a riesgos.

Al respecto, el Presidente Municipal reiteró que una de las prioridades de su administración es dignificar el trabajo de quienes diariamente salen a las calles para mantener el municipio en buenas condiciones.

"Nuestro compromiso es mejorar las herramientas, el equipamiento y las condiciones de trabajo de todo el personal, porque la calidad de los servicios depende en gran medida del bienestar de quienes los ofrecen", finalizó.

El ambiente generado durante la convivencia permitió fortalecer el sentimiento de gratitud y reconocimiento hacia este equipo, recordando que el progreso de la comunidad también se construye a partir de esfuerzos que, aunque a veces pasan desapercibidos, son fundamentales para que el municipio continúe avanzando.

El Gobierno Municipal reiteró que seguirá impulsando acciones que protejan y dignifiquen la labor de sus trabajadores, fortaleciendo los servicios públicos y mejorando las condiciones de quienes hacen posible que Cuatro Ciénegas siga creciendo.