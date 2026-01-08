Víctor Leija celebra el Día de Reyes en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la unión familiar, preservar las tradiciones y consolidar un gobierno cercano a la ciudadanía, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, visitó el Ejido Tanque Nuevo para convivir con las familias de esta comunidad con motivo del Día de Reyes.

Durante la mañana de este jueves, autoridades municipales compartieron la tradicional Rosca de Reyes con las y los habitantes del ejido, además de realizar la entrega de regalos a niñas y niños, generando momentos de alegría, convivencia y unión comunitaria.

En su mensaje, el Presidente Municipal destacó la importancia de llevar este tipo de acciones a las comunidades rurales, ya que estas celebraciones no solo preservan las tradiciones, sino que también fortalecen la sana convivencia, la alegría y la unión entre las familias.

Indicó que la administración municipal mantiene el firme compromiso de atender de manera directa a la población, escuchar sus necesidades y estar presentes en cada rincón de Cuatro Ciénegas, uniendo esfuerzos y voluntades para dar respuesta a las peticiones de las comunidades.

"Para nuestro gobierno es fundamental estar cerca de la gente, especialmente de nuestras comunidades rurales. No solo venimos a compartir tradiciones, sino también a escuchar, atender y dar respuesta a las necesidades de cada ejido", expresó el edil.

A esta actividad se sumó personal del Departamento de Desarrollo Rural, así como funcionarios de diversas áreas del Gobierno Municipal, quienes aprovecharon la visita para atender personalmente solicitudes y planteamientos de los habitantes, refrendando una política de puertas abiertas y atención cercana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de estar cercano con los habitantes de las comunidades rurales, promoviendo el bienestar social, la convivencia familiar y el fortalecimiento del tejido comunitario.