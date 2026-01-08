Javier Díaz anuncia cuatro ambulancias para Saltillo: mejorarán atención de emergencias

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció la incorporación de cuatro ambulancias al sistema municipal de atención a emergencias, como resultado de un convenio firmado a finales de diciembre de 2025 con la Cruz Roja Mexicana y el Gobierno del Estado.

El edil explicó que la Cruz Roja cuenta con ambulancias disponibles, pero enfrenta limitaciones de personal para operarlas. Ante esta situación, el municipio acordó recibir en comodato dos unidades que serán manejadas por personal municipal.

A estas se suman otras dos ambulancias facilitadas por la Secretaría de Salud del Estado bajo el mismo esquema.

"Vamos a operar cuatro ambulancias desde el municipio, lo que nos permitirá tener una mejor capacidad de reacción ante cualquier emergencia", señaló Díaz, al detallar que estas acciones forman parte de los trabajos impulsados desde el Consejo Municipal de Protección Civil.

Las unidades estarán a cargo del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, áreas que, de acuerdo con el alcalde, han sido fortalecidas con mayor equipamiento durante 2025, un año que calificó como especialmente complejo por el alto número de incidencias registradas en la ciudad.