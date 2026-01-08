Avistamiento de pelícanos blancos en la Ciudad Deportiva de Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- La Ciudad Deportiva volvió a colocarse en el mapa de la observación de aves tras el registro de tres pelícanos blancos que hicieron una breve parada en su lago artificial. El avistamiento fue documentado por observadores locales y personal del Museo de las Aves de México.

De acuerdo con el biólogo Samuel López, los ejemplares arribaron como parte de su ruta migratoria y permanecieron durante algunas horas. Sin embargo, al no encontrar alimento suficiente, levantaron el vuelo esa misma tarde, ofreciendo una imagen poco común para quienes se encontraban en el lugar.

El especialista subrayó que este tipo de registros no es aislado. Datos compartidos en la plataforma de ciencia ciudadana e-Bird indican que en la Ciudad Deportiva se han documentado alrededor de 189 especies de aves, tanto residentes como migratorias, lo que confirma la relevancia ecológica del espacio.

López explicó que el lago artificial funciona como un punto de descanso clave para diversas especies silvestres. Dependiendo de las condiciones del arbolado y del cuerpo de agua, algunas aves lo utilizan como refugio temporal, mientras que otras llegan a establecerse por periodos más prolongados.

Aunque los pelícanos blancos basan su dieta principalmente en peces, en esta ocasión no se les observó capturar presas.

El momento en que abandonaron el sitio quedó registrado como testimonio del paso migratorio que, cada temporada, transforma a la Ciudad Deportiva en un escenario privilegiado para la biodiversidad urbana.