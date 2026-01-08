Proximidad Social entrega juguetes a niños en Nava: alegría en la comunidad

Nava, Coah.– La colonia Río Escondido se llenó de alegría y sonrisas con la entrega de juguetes a niñas y niños de la comunidad.

La iniciativa de Proximidad Social buscaba fomentar la convivencia y la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones policiales.

Los elementos policiales convivieron con las familias y entregaron juguetes a los menores, priorizando a aquellos en situación de vulnerabilidad. Fue un día especial para los niños, que disfrutaron de la compañía y los regalos.

La comunidad agradece la iniciativa y destaca la importancia de fortalecer los lazos comunitarios y promover una cultura de paz y cercanía. ¡Unidos podemos hacer la diferencia.