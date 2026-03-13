Víctor Leija entrega uniformes a trabajadores en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso de fortalecer las áreas que trabajan diariamente en beneficio de la comunidad, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega realizó la entrega de uniformes al personal de los departamentos de Alumbrado Público, Servicios Primarios, Medio Ambiente y Salud, con el objetivo de dignificar las labores que desempeñan en favor de la ciudadanía.

Acompañado de autoridades municipales, la mañana de este viernes el edil encabezó esta entrega, que permitirá a las y los trabajadores contar con mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades diarias.

Durante el acto, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de dotar de lo necesario a quienes trabajan directamente en la atención de las necesidades de la población, señalando que su labor es fundamental para mantener en buen estado los servicios del municipio.

Dotar de uniformes y herramientas adecuadas al personal no solo mejora sus condiciones de trabajo, sino que también reconoce y dignifica la labor que realizan en las calles, colonias y espacios públicos del municipio.

"Reconocemos el esfuerzo y compromiso de cada trabajador que día a día sale a las calles para atender a nuestra gente. Es nuestra responsabilidad brindarles las herramientas necesarias y dignificar su labor", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega agradeció el apoyo del Departamento de Compras, cuyo trabajo permitió realizar las gestiones necesarias para la adquisición de estos uniformes y concretar esta entrega en beneficio del personal operativo.

"Sabemos que cada una de estas áreas realiza un trabajo fundamental para nuestra comunidad. Por eso, desde el Gobierno Municipal seguiremos impulsando acciones que fortalezcan su labor y que les permitan desempeñarse de la mejor manera en beneficio de la gente", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de respaldar a su personal y continuar fortaleciendo el trabajo que diariamente se realiza para el bienestar de la población.