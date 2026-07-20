San Buenaventura en alerta: Salud combate garrapatas en perros para prevenir rickettsiosis

La Dirección de Salud de San Buenaventura atiende entre tres y cuatro reportes semanales relacionados con perros infestados de garrapatas, como parte de las acciones para prevenir casos de rickettsiosis en el municipio.

La directora de Salud, Rosa María Hipólito Moreno, informó que a través del programa "Cuida tu Mascota" se brinda atención inmediata a cada reporte para evitar que la plaga se propague a las viviendas y represente un riesgo para la población.

Explicó que, al recibir un reporte, personal de la dependencia acude al domicilio para revisar la situación y, de ser necesario, aplica baños garrapaticidas, desparasitación y fumigación del inmueble.

En los casos de familias de escasos recursos, añadió, el municipio también proporciona medicamentos para eliminar las garrapatas de las mascotas.

"Ahorita, por la temporada de calor, es cuando normalmente aumentan los reportes; sin embargo, en San Buenaventura la situación está controlada porque cada caso se atiende de inmediato", señaló.

Hipólito Moreno destacó que la dependencia mantiene campañas permanentes de vacunación, desparasitación, esterilización, baños garrapaticidas y adopción canina, además de pláticas sobre tenencia responsable de mascotas.

Asimismo, exhortó a la población a mantener limpios los patios y espacios donde permanecen los animales de compañía, ya que la prevención es fundamental para evitar la proliferación de garrapatas y reducir el riesgo de enfermedades.

Finalmente, indicó que una vez por semana las brigadas de Salud recorren distintas colonias para ofrecer de manera gratuita servicios de vacunación y desparasitación de perros y gatos.