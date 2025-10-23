Acciones de PRONNIF en Cuatro Ciénegas por la protección infantil

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia, PRONNIF Municipal llevó a cabo una plática en el Centro de Atención Múltiple (CAM), dirigida a madres, padres y cuidadores de menores.

Durante la sesión se abordaron los diferentes tipos de violencia que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes, así como los indicadores de riesgo que permiten identificar de manera oportuna posibles casos de vulneración de derechos.

Asimismo, se resaltó la importancia de la detección temprana y la intervención adecuada para garantizar el bienestar de los menores, promoviendo entornos seguros, protectores y libres de violencia.

Al concluir la actividad, el equipo de PRONNIF a cargo de la titular, Liz Cantú brindó orientación personalizada a las familias que lo solicitaron, ofreciendo apoyo y recomendaciones adaptadas a cada situación particular.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la relevancia de estas acciones para fortalecer la cultura de la prevención y garantizar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes del municipio.

"Estas acciones son fundamentales porque nos permiten llegar directamente a las familias, orientarlas y brindarles herramientas para prevenir cualquier tipo de vulneración o situación de riesgo, protegerlos no solo es una responsabilidad institucional, sino una tarea que nos involucra a todos como sociedad", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega destacó que la administración municipal mantiene un firme compromiso con la educación, la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez cieneguense, promoviendo actividades que fortalezcan la unión familiar y fomenten valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad social.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con la protección, el bienestar y la seguridad de la niñez y adolescencia, impulsando programas que garanticen su desarrollo integral y el respeto pleno a sus derechos.