Municipios de Cuatro Ciénegas, Torreón y Matamoros firman Acuerdo por la Economía Circular

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- En el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se llevó a cabo la firma del Acuerdo Nacional Municipal por la Economía Circular y la Confiabilidad, con la participación de los municipios de Cuatro Ciénegas, Torreón y Matamoros, así como representantes de la iniciativa privada y diversas dependencias gubernamentales.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega; el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, y en representación del alcalde de Torreón, Sergio de la Parra.

Carlos Gadsden Carrasco, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos y secretario técnico del acuerdo, explicó que el objetivo central es impulsar un modelo de desarrollo sostenible, en el que se extraigan de la naturaleza solo los elementos mínimos necesarios y se rediseñen los procesos de consumo y producción para dejar la menor huella ambiental posible.

"En materia de confiabilidad se busca que el esfuerzo sea a largo plazo y que implique reglas claras, instituciones sólidas y participación ciudadana. No puede haber gobiernos confiables sin ciudadanos confiables, el tema es que tenemos que actuar con la verdad", subrayó.

A nivel nacional, un total de 23 municipios se han sumado ya a esta iniciativa, cuyo tratado fue firmado el pasado 15 de julio. De acuerdo con Gadsden, se trata de la única propuesta mexicana que ha logrado convertirse en un estándar internacional de calidad en gobiernos, reconocido en 169 países.