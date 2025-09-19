Alcaldesa de Coahuila destaca resultados en seguridad por venta de sustancias ilícitas

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que los operativos permanentes contra el narcomenudeo en la región han permitido mantener a Coahuila entre los estados más seguros del país, ocupando actualmente el segundo lugar a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública.

En ese contexto, un fuerte despliegue encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en la detención de dos personas que eran buscadas por su presunta participación en diversos robos.

El cateo se realizó la noche del miércoles en un domicilio de la avenida Occidental, en la colonia Occidental de Frontera, como parte de una investigación en curso.

Pérez Cantú reconoció que, si bien se han obtenido resultados importantes, existen zonas específicas donde se mantiene una mayor incidencia delictiva.

"Tenemos puntos rojos en la Independencia Borja, entre la colonia Occidental y Sierritas, así como en San Cristóbal y Colosio. En la colonia Diana, Laura y en los ejidos la incidencia es menor, pero seguimos trabajando en coordinación para atender todas las áreas", puntualizó.

La alcaldesa reiteró que la estrategia conjunta con la FGE y las corporaciones de seguridad busca no solo atacar el narcomenudeo, sino también prevenir delitos patrimoniales, reforzando la tranquilidad de las familias fronterenses.