Simulacro de incendio y evacuación en Conalep Frontera fortalece cultura de prevención

FRONTERA, COAHUILA.- Este viernes 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, se llevará a cabo un simulacro de incendio y evacuación al mediodía, en el plantel Conalep Frontera con el fin de reforzar la cultura de prevención entre alumnos, docentes y personal administrativo.

"En el estado, como en Frontera, se preparan los simulacros. Nosotros realizaremos un simulacro de incendio y evacuación del personal. Somos 15 trabajadores, pero participarán todos los alumnos, que son más de 200", informó el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo.

La actividad forma parte de las acciones coordinadas a nivel nacional para fomentar la preparación ante emergencias, especialmente en zonas de riesgo o vulnerabilidad. Este tipo de ejercicios permite mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la capacidad de reacción de la comunidad escolar.

"La importancia de continuar con estos ejercicios es estar mejor preparados para cualquier eventualidad y saber cómo atenderla. Además, ayudan a que las personas actúen correctamente y no causen más daños, creando conciencia entre todo el personal y la población en general".

Como antecedente, recordó el incendio registrado a principios de este año en una bodega de Aurrera en Frontera, un siniestro que requirió la intervención coordinada de diversas dependencias de auxilio.

"Fue un gran siniestro donde se actuó de la mejor manera. Por órdenes de nuestra alcaldesa, Sara Irma Pérez Cantú, se evacuó una colonia completa y se prepararon refugios para los habitantes", detalló.