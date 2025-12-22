Contactanos
Alejandro Sánchez Cárdenas entrega 120 árboles en Frontera: Promueven reforestación

Las instituciones educativas interesadas en recibir árboles pueden solicitarlo al Departamento de Ecología tras el periodo vacacional.

Por Azucena Tenorio - 22 diciembre, 2025 - 06:04 p.m.
      FRONTERA, COAHUILA.- A pesar del periodo vacacional en las escuelas, la Dirección de Ecología de Frontera realizó la entrega de 120 árboles durante un recorrido por ocho instituciones educativas del municipio, como parte de un programa conjunto con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

      El director de Ecología, Alejandro Sánchez Cárdenas, informó que estas acciones forman parte del programa "Cultura del Agua", cuyo objetivo es dar continuidad a la reforestación en planteles de todos los niveles educativos y fomentar el cuidado del medio ambiente desde temprana edad.

      Detalló que las visitas se realizaron en jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, incluyendo instituciones como Conalep y CECyTEC, con la finalidad de fortalecer la conciencia ambiental y promover una Frontera más verde.

      "Acudimos a jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias como Conalep y CECyTEC, para mantener el cuidado al medio ambiente y la reforestación por una Frontera más verde; esta campaña se hizo con SIMAS", expresó.

      Sánchez Cárdenas señaló que las escuelas interesadas en recibir árboles podrán enviar su solicitud al Departamento de Ecología una vez que concluya el periodo vacacional, etapa en la que también se retomarán las pláticas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente dirigidas a la comunidad estudiantil.

