Fuerte accidente en Allende deja una mujer lesionada y daños materiales

ALLENDE, COAH.– Una mujer resultó lesionada y se registraron cuantiosos daños materiales tras un fuerte percance automovilístico ocurrido durante las primeras horas del domingo en el cruce de las calles Independencia y Lerdo de Tejada.

José Raúl Garza Tron, director de Bomberos, informó que al arribar al lugar ya se encontraba una unidad de Seguridad Pública abanderando la zona, para evitar un segundo incidente debido a la poca visibilidad de la madrugada.

En el sitio, los paramédicos brindaron atención inmediata a Fernando Juárez, de 30 años, residente de la colonia Las Granjas, quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad tras la revisión en el lugar.

Sin embargo, Alejandra Villegas Torres, de 28 años y vecina de la calle Guadalupe Victoria, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó inflamación severa, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General para una valoración médica especializada.

Los vehículos involucrados en la colisión fueron una camioneta GMC Sierra, color arena, y una unidad Dodge Journey, color rojo, ambos con placas de circulación del estado de Coahuila.

El accidente ocurrió en el cruce de Independencia y Lerdo de Tejada, donde dos vehículos colisionaron.

Los oficiales de Tránsito Municipal realizaron el levantamiento del peritaje correspondiente para determinar cuál de los conductores omitió el señalamiento de alto, mientras que las unidades fueron retiradas por una grúa y puestas a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.