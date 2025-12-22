Yesica Sifuentes realiza recarpeteo en calle 5 de Mayo de Castaños

Castaños, Coah.- Sin aflojar el paso y dando continuidad a un intenso programa de obra pública, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, continúa impulsando acciones enfocadas en mejorar la infraestructura vial en los distintos sectores del municipio, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

En esta ocasión, se llevó a cabo la obra de recarpeteo en un tramo de la calle 5 de Mayo, ubicada en la colonia Héroes del 47, una vialidad de alta afluencia que presentaba un notable deterioro y que representaba una constante demanda por parte de las y los vecinos del sector.

La Presidenta Municipal comentó que con esta intervención, se atiende de manera directa una petición ciudadana, reafirmando el compromiso de escuchar y responder a las necesidades de la población.

Sifuentes Zamora destacó que mejorar las calles no solo significa contar con vialidades en mejores condiciones, sino también garantizar mayor seguridad, movilidad y bienestar para las familias, así como facilitar el tránsito de peatones y vehículos, reducir tiempos de traslado y prevenir daños a los automotores.

Esta obra se suma a los trabajos de pavimentación y recarpeteo realizados recientemente en calles como Altamirano, Juárez, Ferrocarril, entre otras vialidades de distintos sectores del municipio, consolidando una estrategia integral para modernizar la infraestructura urbana de Castaños.

"Con estas acciones se mejora la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por estas calles. Seguiremos trabajando sin descanso para fortalecer la infraestructura vial de nuestro municipio, porque calles dignas se traducen en una mejor calidad de vida para nuestra gente", destacó la edil.