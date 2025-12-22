Llega "Santa Claus" con cientos de regalos para niños de Nava

NAVA, COAH.– Tras una intensa gira por la región de los Cinco Manantiales, el ministerio encabezado por Fernando Martínez llegó al municipio de Nava para realizar la tradicional entrega de juguetes y dulces.

Con una asistencia estimada de más de 1,300 niños, el evento se convirtió en una fiesta de alegría y espíritu navideño, marcando el reinicio de estas actividades sociales tras una breve pausa por compromisos regionales.

El evento reunió a más de 1,300 niños en un ambiente festivo y navideño.

Durante la jornada, Martínez agradeció el apoyo del alcalde Iván Ochoa por las facilidades otorgadas para llevar a cabo la entrega, destacando que el objetivo principal es llevar bendiciones a las familias que más lo necesitan.

Los menores asistentes recibieron una gran variedad de obsequios, que incluyeron muñecas, pelotas de fútbol, naranjas y bolsas de dulces, artículos que fueron recolectados durante todo el año para este propósito.

Fernando Martínez agradeció al alcalde Ochoa por el apoyo en la entrega de juguetes.

El organizador destacó que, tras el éxito obtenido en Nava, el equipo se trasladará este lunes al municipio de Zaragoza para cerrar las actividades del mes en el Club de Leones a partir de las 10:00 horas.

La entrega de juguetes se trasladará a Zaragoza para cerrar las actividades del mes.

"Estamos muy contentos de ver tantas sonrisas; aunque quisiéramos estar en todos los lugares posibles, nos enfocamos en llegar al mayor número de niños para compartir un momento de felicidad", concluyó Fernando Martínez.