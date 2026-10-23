San Buenaventura celebra Cultura y Paz con Jesús Javier Flores

San Buenaventura, Coah.– En el marco de la celebración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del Departamento de Educación, llevó a cabo el evento "Cultura y Paz sin Fronteras", una actividad que busca fortalecer los lazos entre la comunidad y la cultura, además de fomentar el respeto, la cooperación y la paz entre las naciones.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata, y autoridades municipales, dio la bienvenida a las instituciones educativas participantes y reconoció el entusiasmo, la creatividad y el compromiso de estudiantes y docentes para promover los valores cívicos y culturales del mundo.

Durante la jornada, las escuelas participantes instalaron stands representativos de distintos países miembros de la ONU y presentaron contingentes que desfilaron con elementos alusivos a sus respectivas naciones, mostrando parte de sus tradiciones, identidad y riqueza cultural.

En su mensaje, se destacó la importancia de impulsar espacios educativos que contribuyan a la formación integral de niñas, niños y jóvenes, promoviendo la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más solidaria.

La actividad contó con la participación de las escuelas Revolución, General Lucio Blanco, 16 de Septiembre, Presidente Benito Juárez, General Ignacio Zaragoza, Ruperto del Valle y Ricardo Flores Magón, que representaron a Colombia, España, Alemania, Egipto, Canadá, Perú y Singapur, respectivamente.

Primer lugar: Escuela Ricardo Flores Magón, con la representación de Singapur.

Segundo lugar: Escuela General Lucio Blanco, con la representación de España.

Tercer lugar: Escuela Revolución, con la representación de Colombia.

El Gobierno Municipal reconoció el esfuerzo de todas las instituciones participantes, destacando que este tipo de iniciativas fortalecen el aprendizaje, la creatividad y el interés de la comunidad estudiantil por conocer otras culturas.