Estudiante de San Buenaventura viajará a Canadá por intercambio

San Buenaventura, Coah.– Como parte del compromiso con la educación y el desarrollo académico de la juventud, el alcalde Javier Flores Rodríguez recibió en la Sala de Cabildo al estudiante normalista Gabriel Alexander Martínez Rodríguez, quien viajará a Toronto, Canadá, para participar en un intercambio internacional que fortalecerá su formación profesional y el dominio del idioma inglés.

Gabriel cursa el tercer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria y, del 1 al 28 de noviembre, realizará una estancia académica en Upper Madison College, como parte del programa de Intercambio de Normalistas, donde participará en un curso intensivo de inglés.

Durante el encuentro, el presidente municipal felicitó al joven sambonense por este importante logro y le deseó el mayor de los éxitos en esta experiencia internacional. Asimismo, le brindó un apoyo económico para viáticos, con el propósito de contribuir a su traslado y estancia durante el programa.

El estudiante estuvo acompañado por su abuelo, Candelario, quien expresó su orgullo y agradecimiento por la atención brindada por la Presidencia Municipal, destacando la importancia de que los jóvenes reciban respaldo para continuar preparándose y alcanzar nuevas oportunidades académicas.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reiteró su interés en seguir impulsando acciones que favorezcan la educación, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes que, con dedicación y compromiso, ponen en alto el nombre de San Buenaventura.