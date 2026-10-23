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Coahuila

Capacitan a Policía Violeta en Coahuila

Saltillo reunió a representantes de 16 estados y expertos de España para mejorar la atención a mujeres y menores.

Por Brenda Rebolloso - 23 octubre, 2026 - 05:37 p.m.
Autoridades estatales y representantes de corporaciones policiales participaron en la clausura de la capacitación interinstitucional en materia de seguridad.
Autoridades estatales y representantes de corporaciones policiales participaron en la clausura de la capacitación interinstitucional en materia de seguridad.
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      SALTILLO, COAH.- Con la participación de representantes de 16 estados del país y especialistas de la Policía Nacional de España, concluyó en Saltillo una jornada de capacitación interinstitucional dirigida a fortalecer las estrategias de seguridad y atención a mujeres, niñas y niños.

      La actividad fue organizada de manera conjunta por el DIF Coahuila y la Fiscalía General del Estado, con énfasis en mejorar la preparación de los elementos que intervienen en situaciones de violencia y vulnerabilidad familiar.

      Durante las jornadas, integrantes de la Policía Violeta de distintos municipios de Coahuila recibieron capacitación especializada para fortalecer sus protocolos de actuación y mejorar la atención que brindan a las víctimas.

      El objetivo de estas acciones es reforzar la capacidad de respuesta de las corporaciones, así como promover intervenciones más sensibles y eficaces ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de mujeres y menores.

      La clausura contó con la presencia del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, el secretario de Seguridad Pública y mandos operativos de distintas corporaciones.

       

      Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, y los titulares de las áreas especializadas destacaron la importancia de mantener la coordinación entre instituciones y fortalecer los vínculos de colaboración con organismos internacionales.

      Con esta capacitación, las autoridades estatales buscan consolidar herramientas de prevención y atención que contribuyan a mejorar la seguridad y la protección de los sectores más vulnerables de la población.

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