Capacitan a Policía Violeta en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con la participación de representantes de 16 estados del país y especialistas de la Policía Nacional de España, concluyó en Saltillo una jornada de capacitación interinstitucional dirigida a fortalecer las estrategias de seguridad y atención a mujeres, niñas y niños.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el DIF Coahuila y la Fiscalía General del Estado, con énfasis en mejorar la preparación de los elementos que intervienen en situaciones de violencia y vulnerabilidad familiar.

Durante las jornadas, integrantes de la Policía Violeta de distintos municipios de Coahuila recibieron capacitación especializada para fortalecer sus protocolos de actuación y mejorar la atención que brindan a las víctimas.

El objetivo de estas acciones es reforzar la capacidad de respuesta de las corporaciones, así como promover intervenciones más sensibles y eficaces ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de mujeres y menores.

La clausura contó con la presencia del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, el secretario de Seguridad Pública y mandos operativos de distintas corporaciones.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, y los titulares de las áreas especializadas destacaron la importancia de mantener la coordinación entre instituciones y fortalecer los vínculos de colaboración con organismos internacionales.

Con esta capacitación, las autoridades estatales buscan consolidar herramientas de prevención y atención que contribuyan a mejorar la seguridad y la protección de los sectores más vulnerables de la población.