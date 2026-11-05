Karla Valdés alerta sobre vulnerabilidad emocional en vacaciones en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Los periodos vacacionales y las celebraciones de fin de año pueden representar una etapa de mayor vulnerabilidad emocional para algunas personas, debido a los cambios en sus actividades cotidianas, el aislamiento y las presiones sociales, advirtió Karla Patricia Valdés García, docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La especialista explicó que las modificaciones en las rutinas escolares, laborales y familiares, así como el incremento del tiempo libre, pueden propiciar pensamientos relacionados con no querer continuar viviendo, por lo que consideró importante reconocer oportunamente las señales de alerta y procurar atención.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Entre los indicadores de posible riesgo mencionó el aislamiento, las modificaciones repentinas en el comportamiento y comenzar a regalar pertenencias. Ante estas conductas, recomendó no ignorar a la persona, acercarse para escucharla y preguntarle directamente cómo se siente y qué necesita.

Valdés García señaló que las fiestas de Navidad y Año Nuevo también pueden intensificar el sufrimiento de quienes han perdido recientemente a un ser querido. A ello se suman las expectativas familiares y sociales de celebrar y convivir, que pueden convertirse en una fuente adicional de presión emocional.

Estadísticas sobre el suicidio en Coahuila

Sobre las cifras nacionales, indicó que por cada cinco personas que mueren por suicidio, cuatro son hombres y una mujer. Sin embargo, precisó que las mujeres presentan un mayor número de intentos, por lo que subrayó que la prevención y el acompañamiento deben dirigirse a ambos grupos.

También expresó preocupación por los registros de suicidio entre jóvenes de 15 a 29 años y adultos jóvenes de hasta 40 años. De manera particular, llamó la atención sobre el aumento de las tasas entre niñas y niños de 10 a 14 años.

Importancia de buscar apoyo

Finalmente, la docente exhortó a quienes atraviesan una crisis emocional o tienen pensamientos suicidas a solicitar apoyo de manera inmediata. Recordó que existen opciones gratuitas de atención presencial y en línea, como la Línea de la Vida.