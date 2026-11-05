Incendio destruye vivienda en la colonia El Mimbre de Zaragoza

ZARAGOZA, Coahuila - Una familia perdió su vivienda y las pertenencias que se encontraban en su interior luego de que un incendio consumiera por completo el inmueble en la colonia El Mimbre, cerca del sector de Río Escondido.

Respuesta de los servicios de emergencia

El siniestro movilizó a elementos de Bomberos de Zaragoza, quienes recibieron apoyo de personal de Morelos para controlar las llamas. De acuerdo con el comandante Fernando Manzano Fuentes, inicialmente se recibieron dos reportes, pero al llegar al lugar confirmaron que ambos correspondían al mismo domicilio.

La vivienda estaba construida con madera, carrizo, láminas y cartón, materiales que facilitaron la propagación del fuego. Al momento del incendio no había personas en el interior, por lo que no se reportaron lesionados.

Impacto en la familia afectada

Después de sofocar las llamas, los bomberos realizaron labores de enfriamiento y revisión para descartar puntos calientes, además de verificar que una vivienda cercana no estuviera en riesgo. Las causas del incendio no fueron establecidas, mientras que la familia afectada enfrenta la pérdida total de su patrimonio.