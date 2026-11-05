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Coahuila

Retiran cercas y delimitaciones instaladas junto a las vías del tren en Nava

Ferromex, con apoyo de diversas corporaciones, llevó a cabo un operativo para recuperar terrenos ocupados a ambos lados de las vías del tren.

Por Alberto Ibarra - 05 noviembre, 2026 - 02:25 p.m.
Maquinaria pesada retiró postes de madera y cercas instaladas a un costado de las vías del ferrocarril en Nava.
Maquinaria pesada retiró postes de madera y cercas instaladas a un costado de las vías del ferrocarril en Nava.
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      NAVA, Coahuila - Personal de Ferromex, con apoyo de corporaciones estatales y otras dependencias, realizó un operativo para retirar cercas y delimitaciones instaladas en terrenos a ambos costados de las vías del ferrocarril, cerca del cruce hacia Nueva Sauceda.

      Durante las acciones, fueron retirados postes de madera, alambre de púa y otras estructuras que algunas personas habían colocado para marcar espacios que consideraban como propios. En el sector también se utilizó maquinaria pesada para desmontar las instalaciones.

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      A las personas que ocupaban los terrenos se les permitió retirar por cuenta propia sus cercas y recuperar los materiales; en los puntos donde las estructuras permanecieron instaladas, la maquinaria procedió a derribarlas.

      El despliegue se desarrolló sin que se reportaran enfrentamientos y contó con la presencia de elementos de la Policía Estatal y personal de distintas instituciones. El operativo puso nuevamente sobre la mesa la importancia de respetar los espacios destinados a la infraestructura ferroviaria y evitar ocupaciones que puedan generar conflictos.

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