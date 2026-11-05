Retiran cercas y delimitaciones instaladas junto a las vías del tren en Nava

NAVA, Coahuila - Personal de Ferromex, con apoyo de corporaciones estatales y otras dependencias, realizó un operativo para retirar cercas y delimitaciones instaladas en terrenos a ambos costados de las vías del ferrocarril, cerca del cruce hacia Nueva Sauceda.

Durante las acciones, fueron retirados postes de madera, alambre de púa y otras estructuras que algunas personas habían colocado para marcar espacios que consideraban como propios. En el sector también se utilizó maquinaria pesada para desmontar las instalaciones.

A las personas que ocupaban los terrenos se les permitió retirar por cuenta propia sus cercas y recuperar los materiales; en los puntos donde las estructuras permanecieron instaladas, la maquinaria procedió a derribarlas.

El despliegue se desarrolló sin que se reportaran enfrentamientos y contó con la presencia de elementos de la Policía Estatal y personal de distintas instituciones. El operativo puso nuevamente sobre la mesa la importancia de respetar los espacios destinados a la infraestructura ferroviaria y evitar ocupaciones que puedan generar conflictos.