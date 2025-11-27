Cuatro Ciénegas ofrece curso básico de corte de cabello para autoempleo

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el autoempleo y ofrecer herramientas que impulsen el crecimiento económico en la comunidad, el Departamento de Fomento Económico, en coordinación con ICATEC, anunció la apertura del Curso Básico de Corte de Cabello, dirigido a todas las personas interesadas en aprender técnicas esenciales y desarrollar habilidades que puedan convertirse en oportunidades laborales reales.

En seguimiento al compromiso del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, se dio a conocer la convocatoria de esta capacitación, la cual busca que más ciudadanos cuenten con alternativas de formación que les permitan mejorar su perfil productivo y explorar nuevas oportunidades de trabajo.

El curso ofrecerá conocimientos prácticos y herramientas fundamentales que contribuyan al desarrollo de proyectos propios o al fortalecimiento de habilidades dentro del sector de la belleza, fomentando así el autoempleo y la generación de ingresos.

Para quienes deseen obtener mayor información sobre el proceso de inscripción y detalles del curso, el Departamento de Fomento Económico pone a disposición su módulo ubicado en la Central de Autobuses, con atención en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Al respecto, el presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar el talento local y fortalecer la economía de Cuatro Ciénegas, señalando que el conocimiento y la capacitación son herramientas clave para que cada ciudadano pueda generar su propio empleo, mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de nuestra comunidad.

"Seguimos trabajando en ofrecer alternativas de formación accesibles y de calidad, que permitan a las personas adquirir habilidades prácticas y competitivas, fomentando así una cultura de emprendimiento y autoempleo que beneficie tanto a quienes participan directamente como al entorno económico local", destacó el edil.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico, apoyar el talento local y promover oportunidades de capacitación para todos los ciudadanos, avanzando hacia un municipio más productivo y con mayores oportunidades para la comunidad.