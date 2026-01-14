Gobierno Municipal Cuatro Ciénegas lanza curso de corte de cabello

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacitación y el desarrollo de habilidades laborales de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), dio inicio al curso de corte de cabello, una alternativa que permitirá a las y los participantes aprender un oficio y emprender su propio negocio.

Siguiendo las indicaciones del alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, el Departamento de Fomento Económico continúa implementando estrategias que acerquen oportunidades laborales a la población, así como herramientas que les permitan adquirir nuevas competencias para integrarse al mercado laboral o generar su propio autoempleo.

"El objetivo de estos cursos es brindar conocimientos prácticos que se traduzcan en oportunidades reales para las familias de Cuatro Ciénegas. Apostarle a la capacitación es apostarle al desarrollo económico y social de nuestro municipio", destacó el Presidente Municipal.

Leija Vega comentó que este curso está diseñado para proporcionar habilidades técnicas que favorezcan la inserción laboral de las y los participantes, además de impulsar el emprendimiento, permitiendo generar mayores ingresos y mejorar la calidad de vida de las familias cieneguenses.

"Invitamos a la población interesada en este tipo de cursos a acercarse directamente al departamento de Fomento Económico donde le brindarán más información", destacó el edil.

A través de este tipo de iniciativas se busca fomentar el crecimiento económico local, promoviendo la preparación y profesionalización de la ciudadanía como un eje fundamental para el desarrollo personal y comunitario.

Con el arranque de este curso, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir creando espacios de aprendizaje que respondan a las necesidades actuales del municipio y contribuyan de manera directa a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía local.