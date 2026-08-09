Biker monclovense sufre fuerte accidente

El motociclista Rafael Silva, identificado como biker coahuilense, sufrió un accidente mientras circulaba por un sector referido como Paseo de la Reforma, cerca de la Alberca Olímpica.

El percance fue difundido mediante una publicación de Facebook realizada por el usuario El Méndez, quien compartió un video y solicitó el apoyo de motociclistas de Coahuila para auxiliar a Rafael.

En las imágenes se observa al motociclista tendido sobre el pavimento, junto a la banqueta, mientras varias partes de la motocicleta quedaron esparcidas en el lugar.

A unos metros de Rafael también se observa a su acompañante, quien se encontraba en el suelo y era auxiliado por personas que acudieron al sitio tras el accidente.

Aunque la publicación refiere que el percance ocurrió en Paseo de la Reforma, cerca de la Alberca Olímpica, hasta el momento no se ha confirmado si se trata de la Ciudad de México o de otro municipio o estado, por lo que la ubicación exacta permanece pendiente de precisar.

Tampoco se han proporcionado, hasta ahora, detalles sobre las causas del accidente ni un reporte confirmado sobre el estado de salud de Rafael Silva y su acompañante.

La publicación generó llamados entre motociclistas de Coahuila para mantenerse atentos y brindar apoyo al biker tras el percance.