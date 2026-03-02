San Buenaventura ofrece cursos de autoempleo gratuitos para ejidatarios

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través de la Dirección de Fomento Económico, invita a los habitantes de los ejidos del municipio a participar en los cursos de autoempleo que se estarán impartiendo de manera totalmente gratuita, con el objetivo de fortalecer las habilidades productivas y generar nuevas oportunidades de ingreso en las comunidades rurales.

El director de Fomento Económico, Rolando Ariel Salas Hernández, informó que se realizó la invitación formal a los diferentes comisariados ejidales para que apoyen en la promoción de estos cursos entre la población.

"Estamos llevando capacitación directamente a los ejidos en áreas como dulces, pastelería, repostería, gastronomía y comida mexicana. Son cursos completamente gratuitos, ya que el municipio cubre tanto la inscripción como el material, por lo que representan un beneficio del 100 % para los participantes", destacó.

Se estima que entre 160 y 180 personas de distintas comunidades serán beneficiadas con esta estrategia de capacitación, que tiene una duración de poco más de un mes, con dos sesiones por semana de cuatro horas cada una.

Los requisitos para inscribirse son: llenar la solicitud de inscripción, presentar CURP, INE, comprobante de domicilio, comprobante de estudios y ser mayor de 15 años.

Esta iniciativa se realiza en coordinación con ICATEC, la Secretaría del Trabajo y el programa Mejora Coahuila, en bien del desarrollo económico en las comunidades rurales. Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la Dirección de Fomento Económico o acercarse a su comisariado ejidal.