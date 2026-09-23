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Coahuila

Más de 200 sambonenses se capacitan en San Buenaventura

El alcalde Javier Flores destaca la importancia de la capacitación para el autoempleo.

Por Staff / La Voz - 23 septiembre, 2026 - 06:07 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.— En San Buenaventura, autoridades estatales y municipales arrancaron 16 cursos de capacitación en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), beneficiando a más de 200 mujeres y hombres sambonenses.

       

      El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que el municipio mantiene una colaboración permanente con ICATEC y Mejora Coahuila para acercar programas de capacitación que permitan a las familias adquirir nuevos conocimientos y desarrollar actividades productivas.

      Por su parte, la regidora de Fomento Económico y Turismo, Suleyky Ortiz Almanza, informó que entre los cursos que se impartirán se encuentran gastronomía, bisutería, repostería, barbería, maquillaje, pastelería, costura recta y costura automotriz, entre otras alternativas de capacitación.

      "Como municipio, apoyamos con el pago de instructores y parte de los insumos y materiales necesarios. Seguimos generando oportunidades para que más mujeres aprendan y emprendan", destacó la regidora.

      Durante el arranque se reconoció la participación y respaldo de Marco Antonio Cantú Vega, director general de ICATEC; Erika Valdés López, enlace intermunicipal de la Región Centro-Desierto; Jean Alzalde Pérez, coordinador municipal de Mejora Coahuila; Magdalena Castañón Pérez, directora de ICATEC Unidad Frontera, y Rolando Salas Hernández, director de Fomento Económico.

      El alcalde Javier Flores Rodríguez resaltó que este tipo de programas representan una oportunidad para que las y los sambonenses fortalezcan sus conocimientos, desarrollen nuevas habilidades y puedan generar ingresos mediante el autoempleo y el emprendimiento.

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