Javier Flores clausura Cursos de Verano en San Buenaventura: éxito en actividades para niños

San Buenaventura, Coah.– El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la ceremonia de clausura de los Cursos de Verano DIF Municipal y Deportes 2026, actividades que durante varias semanas brindaron a niñas y niños espacios de aprendizaje, convivencia, formación en valores y sana recreación mediante diversas disciplinas y actividades educativas.

Durante el evento se destacó que el éxito de estos cursos fue posible gracias al compromiso, dedicación y entusiasmo de los instructores deportivos y del equipo de maestras del DIF, quienes compartieron sus conocimientos y contribuyeron al desarrollo integral de los participantes, fortaleciendo además la convivencia familiar y comunitaria.

Como parte de la ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos a los instructores deportivos Azael Rodríguez Sánchez, entrenador de fútbol; Sarahi Vergara López, entrenadora de basquetbol; y Ángel de León Villarreal, entrenador de béisbol, por su entrega en la formación de la niñez sambonense.

Asimismo, se reconoció la labor del personal del DIF integrado por María Cristina Nolasco Rodríguez, Verónica Rivera García, Rebeca de los Ángeles Cisneros García, Yesenia Alejandra Campos Guerrero y Carlos Valdés García, quienes participaron activamente en el desarrollo de las actividades de verano.

En la ceremonia estuvieron presentes el regidor de Deportes, Abdiel Castellanos, el director de Deportes, Pikex Cano, así como la directora del DIF Municipal, Ilse Lozano, quienes agradecieron el esfuerzo y profesionalismo de cada uno de los instructores y colaboradores que hicieron posible este programa.

Durante el mensaje, el alcalde Javier Flores agradeció la confianza de las familias de San Buenaventura y destacó que las niñas y los niños fueron el centro de estas actividades, aprovechando el periodo vacacional para aprender más habilidades, fomentar la convivencia y promover estilos de vida saludables.

Posteriormente, los niños tuvieron una convivencia con brincolines acuáticos y baile de espuma, cerrando con éxito sus actividades deportivas, esperando pronto logren integrarse a los equipos más representativos de la localidad y aplicar sus conocimientos de estos deportes.